3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Переговоры в Египте: мирный план Трампа под угрозой
Автор:Редакция news.by
Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе, считает Трамп. По его словам, следующие 48 часов переговоров в Египте имеют решающее значение.
Накануне появились признаки того, что торг об условиях мира вновь заходит в тупик. ХАМАС отказывается разоружаться прежде, чем Израиль остановит войну и выведет войска с палестинских территорий.
Тель-Авив называет эти условия неприемлемыми: в израильских газетах уже уверенно пишут о провале мирного плана Трампа.
8 октября, как ожидается, в переговоры попытаются непосредственно вмешаться представители американского президента. Пока же ЦАХАЛ продолжает наносить удары по арабским населенным пунктам в секторе Газа.