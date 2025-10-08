Переговоры в Египте: мирный план Трампа под угрозой

Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе, считает Трамп. По его словам, следующие 48 часов переговоров в Египте имеют решающее значение.

Накануне появились признаки того, что торг об условиях мира вновь заходит в тупик. ХАМАС отказывается разоружаться прежде, чем Израиль остановит войну и выведет войска с палестинских территорий.

Тель-Авив называет эти условия неприемлемыми: в израильских газетах уже уверенно пишут о провале мирного плана Трампа.