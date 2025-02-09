Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Трампа о разговоре с Путиным

"Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера.