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Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Трампа о разговоре с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине, пишет ТАСС.
Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине.
"Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера.
Трамп за последние недели много раз выражал желание и готовность переговорить с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последний разговор Путина с Трампом, информация о котором есть на сайте Кремля, датирован 23 июля 2020 года.