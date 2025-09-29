Песков: Прогресса в переговорах с Украиной нет, и вина лежит не на России

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, прогресса в вопросе возобновления переговоров между Россией и Украиной нет, и вина за это лежит не на российской сторон, пишет БЕЛТА.

"Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли сигналы о возможности возобновления переговоров между российской и украинской делегациями.

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными.

Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.

Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.

Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать.