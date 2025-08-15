Песков: Саммит Путина и Трампа может продлиться шесть-семь часов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трампа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18d817e-04ac-45f6-909b-dffa836d8744/conversions/0e2b7e47-5570-4a92-a6ae-3bbd7735e57e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18d817e-04ac-45f6-909b-dffa836d8744/conversions/0e2b7e47-5570-4a92-a6ae-3bbd7735e57e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18d817e-04ac-45f6-909b-dffa836d8744/conversions/0e2b7e47-5570-4a92-a6ae-3bbd7735e57e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18d817e-04ac-45f6-909b-dffa836d8744/conversions/0e2b7e47-5570-4a92-a6ae-3bbd7735e57e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может продлиться в общей сложности шесть-семь часов в силу приличного количества запланированных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Песков уточнил, что сначала у лидеров двух стран состоится беседа в формате тет-а-тет, в которой примут участие помощники. "Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию", - отметил пресс-секретарь.

Представитель Кремля также заявил, что Москва рассчитывает на результативное завершение встречи Путина и Трампа. По его словам, только после этого можно будет обсуждать трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского.