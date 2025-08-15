3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Песков: Саммит Путина и Трампа может продлиться шесть-семь часов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может продлиться в общей сложности шесть-семь часов в силу приличного количества запланированных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.
Песков уточнил, что сначала у лидеров двух стран состоится беседа в формате тет-а-тет, в которой примут участие помощники. "Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию", - отметил пресс-секретарь.
Представитель Кремля также заявил, что Москва рассчитывает на результативное завершение встречи Путина и Трампа. По его словам, только после этого можно будет обсуждать трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа. Они состоятся на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон. Ожидается, что Дональд Трамп прибудет на место проведения саммита первым и будет лично встречать президента РФ на взлетно-посадочной полосе.