3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Песков: В центре внимания будет вопрос украинского регулирования
Считанные часы остаются до старта переговоров, за которыми следит весь мир. Поскольку этот самый мир на кону.
Согласно планам, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стартует в 22:00 по минскому времени на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США в Анкоридже.
Самолет Владимира Путина должен приземлиться там ровно в 22:00 по нашему времени. Американский лидер встретит российского коллегу лично у трапа самолета. Такую информацию озвучил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России:
"Хотя, конечно, в центре внимания будет вопрос украинского регулирования, но это также и перечень раздражителей в наших двусторонних отношениях, возможные проекты экономического сотрудничества, все аспекты украинского регулирования, а также тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые президент всегда очень внимательно читает и изучает".
Состав американской делегации весьма красноречив. В списке нет вице-президента Вэнса и спецпосланника Уиткоффа. Зато включены глава ЦРУ и министр торговли. Это означает, что можно рассчитывать на громкие заявления.
Возможно, речь пойдет об отмене санкций, именно они влияют на взаимную торговлю. Саммит лидеров продлится в общей сложности порядка 6-7 часов, сообщили в пресс-службе Кремля.