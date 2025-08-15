Песков: В центре внимания будет вопрос украинского регулирования

Считанные часы остаются до старта переговоров, за которыми следит весь мир. Поскольку этот самый мир на кону.

Согласно планам, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стартует в 22:00 по минскому времени на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США в Анкоридже.

Самолет Владимира Путина должен приземлиться там ровно в 22:00 по нашему времени. Американский лидер встретит российского коллегу лично у трапа самолета. Такую информацию озвучил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России:

"Хотя, конечно, в центре внимания будет вопрос украинского регулирования, но это также и перечень раздражителей в наших двусторонних отношениях, возможные проекты экономического сотрудничества, все аспекты украинского регулирования, а также тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые президент всегда очень внимательно читает и изучает".

Состав американской делегации весьма красноречив. В списке нет вице-президента Вэнса и спецпосланника Уиткоффа. Зато включены глава ЦРУ и министр торговли. Это означает, что можно рассчитывать на громкие заявления.