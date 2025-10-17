Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели

Встреча лидеров России и США (Путина и Трампа) может состояться в ближайшие две недели. Такую информацию сообщил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, у сторон есть общее понимание, что это "не нужно откладывать в долгий ящик". Конкретных сроков переговоров на высшем уровне еще нет.