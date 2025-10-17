3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели
Автор:Редакция news.by
Встреча лидеров России и США (Путина и Трампа) может состояться в ближайшие две недели. Такую информацию сообщил пресс-секретарь российского лидера.
По словам Пескова, у сторон есть общее понимание, что это "не нужно откладывать в долгий ящик". Конкретных сроков переговоров на высшем уровне еще нет.
Предварительную работу должны провести госсекретарь США Рубио и министр иностранных дел России Лавров посредством как телефонной связи, так и личной встречи.