Петер Мадьяр переезжает из Будайского замка из-за опасений прослушки

Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр решил перенести свое рабочее место из исторического Будайского замка в министерское здание на другом берегу Дуная.

Свое решение политик объяснил желанием работать рядом с парламентом, пишет Bloomberg. Наблюдатели при этом уверены, что причина в другом. Возможно, Мадьяр опасается наличия прослушивающих устройств в прежнем офисе премьера.

Накануне Мадьяр сообщил о поручении сформировать новое правительство Венгрии. Он также пригрозил Шуйоку отстранением от должности президента Венгрии, если тот не покинет его добровольно.

