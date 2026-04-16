3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Петер Мадьяр переезжает из Будайского замка из-за опасений прослушки
Автор:Редакция news.by
Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр решил перенести свое рабочее место из исторического Будайского замка в министерское здание на другом берегу Дуная.
Свое решение политик объяснил желанием работать рядом с парламентом, пишет Bloomberg. Наблюдатели при этом уверены, что причина в другом. Возможно, Мадьяр опасается наличия прослушивающих устройств в прежнем офисе премьера.
Накануне Мадьяр сообщил о поручении сформировать новое правительство Венгрии. Он также пригрозил Шуйоку отстранением от должности президента Венгрии, если тот не покинет его добровольно.