Пезешкиан: Трамп должен выбрать между войной и миром на Ближнем Востоке

Лидер США Дональд Трамп должен выбрать: стремиться к миру на Ближнем Востоке или позволить Израилю втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, сообщает ТАСС .

"Трамп может направить наш регион к миру и светлому будущему и поставить Израиль на место или попасть в яму, бездонную яму, болото, (вступить - ред.) в войну, в которую (премьер-министр Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху хочет втянуть Соединенные Штаты или президента США. Выбор за американским президентом", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.