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Пезешкиан: Трамп должен выбрать между войной и миром на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Пезешкиан: Трамп должен выбрать между войной и миром на Ближнем Востокеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-xl-___webp_1920.webp 1920w
Лидер США Дональд Трамп должен выбрать: стремиться к миру на Ближнем Востоке или позволить Израилю втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, сообщает ТАСС.
"Трамп может направить наш регион к миру и светлому будущему и поставить Израиль на место или попасть в яму, бездонную яму, болото, (вступить - ред.) в войну, в которую (премьер-министр Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху хочет втянуть Соединенные Штаты или президента США. Выбор за американским президентом", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.