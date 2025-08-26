Пивоваренная отрасль Германии столкнется с массовыми банкротствами предприятий из-за падения спроса

По прогнозам руководителя компании Oettinger Штефана Блашака, немецкую пивоваренную отрасль в ближайшие годы ожидают волна банкротств предприятий, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время объем производства пива в Германии составляет 80 млн гл. Некоторые участники рынка прогнозируют, что через 5 лет этот показатель снизится до 65 млн гл. Пивоварни будут падать со стены, как мухи", - заявил Блашак в интервью газете Ausburger Allgemeine.

По его словам, уже сейчас можно наблюдать, как "рушится мир пивоварен". "Мы наблюдаем почти каждый день банкротства небольших предприятий, это коснется и крупных компаний", - предрек Блашак.

Он связывает происходящее с постоянным снижением потребления пива в стране. Однако, если до сих пор продажи пива снижались в ФРГ стабильно на 2-3 % в год, то в 2025 году произошел обвал, заметил Блашак. "Рынок сократился на 7–7,5 %. Только в первом полугодии 2025 года отрасль потеряла на внутреннем рынке около 2,6 млн гл, что соответствует примерно 3 млн банок в день", - привел данные Блашак.

Немцы стали меньше пить пива, так как на смену приходит новое "поколение, которое гораздо больше следит за своим здоровьем", пояснил руководитель Oettinger.

На этом фоне компания планирует в 2026 году остановить изготовление пенного напитка на одном из своих четырех заводов в Германии - в городе Брауншвейг.

Ранее сообщалось, что потребление пива в Германии сократилось на 30 % за последние 25 лет из-за отказа молодежи от спиртного. Молодежь пьет все меньше пива из-за осведомленности о рисках распития спиртного и выбора вместо этого здорового и спортивного образа жизни, писала деловая газета Handelsblatt.