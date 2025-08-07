Почему для США выгоден конфликт между Россией и Украиной, рассказал эксперт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a50a7ebb-21d9-478a-999a-fb00dac087be/conversions/35580537-668c-4e84-a3ed-68da0cb9c0b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a50a7ebb-21d9-478a-999a-fb00dac087be/conversions/35580537-668c-4e84-a3ed-68da0cb9c0b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a50a7ebb-21d9-478a-999a-fb00dac087be/conversions/35580537-668c-4e84-a3ed-68da0cb9c0b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a50a7ebb-21d9-478a-999a-fb00dac087be/conversions/35580537-668c-4e84-a3ed-68da0cb9c0b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трамп выдвигает ультиматум России о необходимости завершить войну в ближайшие дни. Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко рассказал о перспективах переговоров и глобальных интересах США в "Актуальном интервью".

Эксперт отметил, что ультиматум не стоит воспринимать всерьез по ряду причин: "Россия успешно продвигается на поле боя, адаптировалась к санкциям, а США не готовы пойти на условия, которые Россия выдвинула изначально - демилитаризация Украины, денацификация, обсуждение европейской безопасности. Если Трамп примет эти условия, это будет считаться поражением Украины и признанием российских требований, что маловероятно. Скорее всего, будут небольшие уступки со стороны России в рамках длительного переговорного процесса, которые Трамп будет преподносить как победу США".

По словам Никиты Беленченко, на данный момент происходит поиск точек соприкосновения, идут переговоры, визиты американских представителей в Россию. Однако США не пойдут на российские условия, а у Европы и Украины нет взаимовыгодных предложений. Вероятнее всего, конфликт перейдет в замороженную стадию: Россия сосредоточена на освобождении присоединенных территорий, после чего военные действия, вероятно, прекратятся.

На вопрос о том, заинтересованы ли США в мирном урегулировании украинского кризиса, эксперт ответил, что для Америки выгоден любой вооруженный конфликт, так как это основной источник доходов для оборонной промышленности. "Разрешение украинского конфликта возможно, если появятся условия для другого конфликта. Сейчас украинский кризис - один из крупнейших вооруженных конфликтов и источник дохода для США", - заявил Никита Беленченко.