Почему европейское образование разочаровывает, рассказал бывший студент польского вуза

Николай Дорошко в 2020 году поступил в Гданьский политехнический университет по специальности океанотехника, решил строить корабли. Условия зачисления были несложными - сдать ЦТ, подтвердить знание языка как минимум на уровень В1, а дальше ждать списки поступивших.

В какой момент молодой человек разочаровался в идее учебы в Польше и где все-таки образование лучше, смотрите в "Актуальном интервью".

Николай Дорошко, студент Гданьского политехнического университета (2020-2021 гг.):

"Что что-то не так выяснилось не сразу. Пока не было карантина, мы несколько недель учились в университете. Скажу честно, тогда все было хорошо. Было предоставлено оборудование для лабораторных, все материалы, хорошие знания. Когда начался карантин, здание университета закрылось на ремонт, закрылся и деканат. А все учебные вопросы решаются именно через него. С того момента все пошло не так".

Сейчас молодой человек учится бесплатно в Белорусско-Российском университете. В Гданьске ему нужно было платить около 2 тыс. евро за год обучения.

"На месяц только на проживание мне хватало 300 долларов. Жилье стоило 70 долларов, я получил общежитие. Подрабатывать, с одной стороны, не было потребности, с другой стороны, не получалось. Для начала хотелось закрепиться на учебе, привыкнуть, понять, как справляться с нагрузкой", - рассказал молодой человек.

По словам Николая, последней каплей в принятии решения оставить обучение за границей и вернуть на родину, поступить в вуз стало именно общение с деканатом, который не хотел решать учебные вопросы.

На вопрос о том, красивая жизнь в Европе - это иллюзия или реальность, молодой человек ответил так: "Как на картинке, конечно, не все так живут. С какой-то стороны, в Европе больше возможностей для заработка. Но с другой стороны, ты больше тратишь там. То есть, систему не обманешь".