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Почему европейское образование разочаровывает, рассказал бывший студент польского вуза
Николай Дорошко в 2020 году поступил в Гданьский политехнический университет по специальности океанотехника, решил строить корабли. Условия зачисления были несложными - сдать ЦТ, подтвердить знание языка как минимум на уровень В1, а дальше ждать списки поступивших.
В какой момент молодой человек разочаровался в идее учебы в Польше и где все-таки образование лучше, смотрите в "Актуальном интервью".
Николай Дорошко, студент Гданьского политехнического университета (2020-2021 гг.):
"Что что-то не так выяснилось не сразу. Пока не было карантина, мы несколько недель учились в университете. Скажу честно, тогда все было хорошо. Было предоставлено оборудование для лабораторных, все материалы, хорошие знания. Когда начался карантин, здание университета закрылось на ремонт, закрылся и деканат. А все учебные вопросы решаются именно через него. С того момента все пошло не так".
Сейчас молодой человек учится бесплатно в Белорусско-Российском университете. В Гданьске ему нужно было платить около 2 тыс. евро за год обучения.
"На месяц только на проживание мне хватало 300 долларов. Жилье стоило 70 долларов, я получил общежитие. Подрабатывать, с одной стороны, не было потребности, с другой стороны, не получалось. Для начала хотелось закрепиться на учебе, привыкнуть, понять, как справляться с нагрузкой", - рассказал молодой человек.
По словам Николая, последней каплей в принятии решения оставить обучение за границей и вернуть на родину, поступить в вуз стало именно общение с деканатом, который не хотел решать учебные вопросы.
На вопрос о том, красивая жизнь в Европе - это иллюзия или реальность, молодой человек ответил так: "Как на картинке, конечно, не все так живут. С какой-то стороны, в Европе больше возможностей для заработка. Но с другой стороны, ты больше тратишь там. То есть, систему не обманешь".
Николай Дорошко также назвал главные преимущества нашего высшего образования перед зарубежным. Молодой человек отметил, что большим преимуществом является сама организация учебного процесса. "Все четко и структурировано, преподаватели заинтересованы в обучении студентов. Также заинтересовано и руководство университета, чтобы мы получили образование", - сказал Николай.