Беженцы в Европе - одна из причин растущей социальной напряженности. Родители боятся отпускать детей одних без присмотра, а сами ходят и оглядываются по сторонам. Местные жители все чаще устраивают акции протестов возле центров временного содержания.

Двойные стандарты со стороны представителей власти являются одной из веских и закономерных причин для народного гнева. Зачастую беженцы, не имеющие легального статуса в Евросоюзе, наделяются правами и социальными гарантиями значительно шире, чем люди, обладающие гражданством. Им предоставляется бесплатное жилье, питание и медицинское обслуживание. В общем, все то, что местным жителям приходится зарабатывать ежедневным трудом в условиях нарастающего экономического кризиса. Почему так происходит, становится понятно, если обратить внимание на события, которые происходят в маленьком немецком городке Флеккен-Цехлин.

Уже несколько дней вся Германия обсуждает коррупционный скандал, который разворачивается вокруг приюта для беженцев. Местный чиновник от партии СДПГ вступил в сговор с предпринимателями, ранее уже судимыми за мошенничество в ноябре 2021 года. Лиман и Клаудман выкупили пустующий отель времен ГДР за 470 тыс. евро. Спустя несколько месяцев компания заключила договор аренды с округом сроком на 10 лет. Ежегодная прибыль от сделки практически совпадает со стоимостью здания и составляет 420 тыс. евро. Соответственно, за 10 лет в карманах находчивых предпринимателей должно было осесть более 4 млн евро. К тому же округ дополнительно выделил порядка 1 млн евро в качестве безвозмездного гранта на реконструкцию.

В сентябре текущего года в здании должны разместиться 500 беженцев, которые получили статус просителя убежища. Местные жители, которых в поселке осталось всего 700 человек, возмущены происходящим и пытаются отстаивать свои интересы. Однако в деле фигурируют слишком большие деньги.

Привлечение беженцев в Германию является последовательной политикой федеративного правительства. Гражданское пособие по безработице Бюргергельд активно рекламируется на специализированных сайтах в арабских государствах. Бюргергельд уже называют премией за нелегальную миграцию.

В 2024 году немецкое издание Bild опубликовало резонансную статью, в которой говорилось о том, что затраты из бюджета на одну семью беженцев могут достигать почти 18 тыс. евро. И здесь на самом деле не все так просто. Люди, на которых выделяются эти деньги, вживую с ними практически не пересекаются. Основную часть федеральное агентство по труду тратит на аренду жилья, которое сдается по завышенной стоимости. Таким образом, деньги буквально перекладываются из одного кармана в другой и при этом отражаются в документах как расходы на социальную поддержку беженцев.

Серая схема с жильем не ограничивается территорией Германии. Ее с удовольствием используют чиновники во всех странах западного блока. Издание The Sun раскрыло баснословные суммы, которые тратит британское правительство на содержание беженцев в отелях. В год на эти расходы в бюджете закладывается 4,7 млрд фунтов. На текущий момент в программе задействовано порядка 210 отелей, которые ежедневно получают 5 млн фунтов.

Те, кому удалось оказаться в премиальных отелях на полном пансионе, с удовольствием демонстрируют своим соотечественникам премиальные условия содержания. Одно из видеообращений афганского беженца с призывом приезжать в Европу собрало почти миллион просмотров, прежде чем было удалено с его аккаунта.

Зарабатывать на беженцах и мигрантах начинают буквально с первых шагов на пути в страны Евросоюза. Представители организованной преступности ежемесячно получают сотни миллионов долларов, обеспечивая нелегальный транзит. В начале августа полиция Испании ликвидировала группу, которая способствовала въезду йеменских мигрантов в Великобританию. Серая схема предусматривала получение греческих удостоверений беженца, которые позволяли легально передвигаться по территории Евросоюза. С каждого желающего воспользоваться услугой брали 3 тыс. евро.

Ежегодно трафик беженцев в Европу увеличивается по разным подсчетам на 20-30 %. Причем публичная риторика об усилении борьбы с потоком нелегальной миграции влияет лишь на один показатель - рост стоимости взяток силовикам и представителям надзорных органов.

Передовиками в реализации коррупционных схем на миграционном кризисе по праву считаются представители польской партии "Право и справедливость". Находясь у власти, они смогли обосновать необходимость выделить из бюджета страны 370 млн долларов США на строительство пятиметрового забора вдоль границы. Основными подрядчиками в реализации проекта выступали фирмы, аффилированные с руководством партии. Считается, что стоимость пресловутого забора завышена более чем в три раза. К тому же, его эффективность стремится к нулю, беженцы с легкостью преодолевают данную преграду. Этот факт с грустью констатируют польские пограничники.

Миграционный кризис для польских политиков в буквальном смысле стал золотой жилой. Он позволяет ежегодно изымать из карманов налогоплательщиков 600 млн евро. Деньги пропадают в том числе и на организации проживания беженцев. В качестве обоснования расходов используют обвинения в адрес официального Минска. При этом все чаще задерживают посредников на территории Польши. К удивлению, среди них нет ни одного белорусского чиновника. Зато есть разоблачение от польского премьер-министра, который вскрыл всю подноготную.

"Знаете ли вы, кто в Европу стягивает мусульманских иммигрантов? Правительство, которое ими громче всех пугает, только в прошлом году оно выдало 135 тыс. разрешений для приезжих из мусульманских стран. Что касается наплыва людей извне, Польша оставила позади даже такие государства, как Франция или Германия. Поляки узнали только что, почему они это делают, потому что кто-то получает 5 тыс. долларов за одного человека. Посчитайте, сколько они из этого извлекают. Ярослав Кочинский, потерял ли ты полностью контроль над своими людьми и над этим, что они вытворяют? Или ты сам принимаешь в этом участие?" - заявил премьер-министр польского режима Дональд Туск.

Самым трагичным аспектом миграционного кризиса является использование людей в качестве товара. Беженцев принуждают к рабскому труду и проституции. Те, кому не суждено было стать частью серых схем в европейских отелях, оказываются в центре внимания местных банд. Многие после нескольких месяцев жизни на улице, голода и холода сами идут работать в адских условиях буквально за еду.

Среди производителей, которые используют рабский труд беженцев, присутствуют и всемирно известные бренды. В июле текущего года стало известно о том, что одежду у люксового бренда Loro Piana шили мигранты на фабриках под Миланом. Их рабочий день составлял 13 часов без выходных, это 90 часов в неделю. Ночевали люди прямо в цехах. При этом продукция бренда продавалась в элитных бутиках Италии с наценкой в 4000 %. Ранее в аналогичные скандалы попадали модные дома Valentino и Armani, а также бренд Christian Dior.

Миграционный кризис - едва ли не самый выгодный бизнес в Европе. Как мы определились, он буквально делится на четыре порой взаимоисключающих процесса - транзит, противостояние, рабская эксплуатация и социальная поддержка. Каждый из этапов позволяет зарабатывать конкретной группе евробюрократов. Деньги оседают в нужных карманах вне зависимости, получится у мигранта добраться до одной из стран Евросоюза или нет. Однако, тысячи посредников, вовлеченных в этот процесс, заинтересованы, чтобы он не прекращался.