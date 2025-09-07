3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Почему саммит ШОС вызвал широкий резонанс среди СМИ и как Беларусь воспринимают на мировой арене
Александр Григорьевич Лукашенко впервые в полноправном статусе принимал участие в саммите глав государств ШОС. Президент озвучил пять приоритетов для Организации, среди которых многосторонность, развитие сотрудничества для ухода от давления экономических санкций и односторонней повестки Запада, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Особое внимание было уделено Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также сотрудничеству в сфере высоких технологий и продовольственной безопасности.
Почему принципы ШОС созвучны интересам Беларуси, как инициативы Лукашенко поддерживают многополярный мир и в чем роль Беларуси в обеспечении продовольственной безопасности, рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков в "Актуальном интервью".
"Сегодня наблюдается острая проблема с продовольственной безопасностью в мире, особенно в африканских странах. Беларусь активно продвигает свои интересы на африканском континенте, помогая странам в развитии, а не выступая в роли колонизатора. В сфере продовольственной безопасности белорусский опыт особенно важен - страна продает более 3 млрд долларов продовольствия на внешних рынках", - отметил Сергей Рачков.
"Саммит ШОС вызвал широкий резонанс среди СМИ. Было принято много документов, которые еще предстоит изучить экспертам, а практикам работать над реализацией стратегии развития Организации до 2030 года", - подчеркнул эксперт.
Особое внимание на саммите уделялось теме 80-летия окончания Второй мировой войны и роли ООН как универсальной международной организации. В документах ШОС подчеркивается необходимость возвращения к уставу ООН и международному праву, что созвучно инициативам Беларуси о многосторонности и безопасности.