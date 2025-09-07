Почему саммит ШОС вызвал широкий резонанс среди СМИ и как Беларусь воспринимают на мировой арене

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a8a4f-2d42-430e-af80-a485818d5681/conversions/3a646607-cae8-48d1-bacb-465540c74f07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a8a4f-2d42-430e-af80-a485818d5681/conversions/3a646607-cae8-48d1-bacb-465540c74f07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a8a4f-2d42-430e-af80-a485818d5681/conversions/3a646607-cae8-48d1-bacb-465540c74f07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a8a4f-2d42-430e-af80-a485818d5681/conversions/3a646607-cae8-48d1-bacb-465540c74f07-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Александр Григорьевич Лукашенко впервые в полноправном статусе принимал участие в саммите глав государств ШОС. Президент озвучил пять приоритетов для Организации, среди которых многосторонность, развитие сотрудничества для ухода от давления экономических санкций и односторонней повестки Запада, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Особое внимание было уделено Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также сотрудничеству в сфере высоких технологий и продовольственной безопасности.

Почему принципы ШОС созвучны интересам Беларуси, как инициативы Лукашенко поддерживают многополярный мир и в чем роль Беларуси в обеспечении продовольственной безопасности, рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков в "Актуальном интервью".

"Сегодня наблюдается острая проблема с продовольственной безопасностью в мире, особенно в африканских странах. Беларусь активно продвигает свои интересы на африканском континенте, помогая странам в развитии, а не выступая в роли колонизатора. В сфере продовольственной безопасности белорусский опыт особенно важен - страна продает более 3 млрд долларов продовольствия на внешних рынках", - отметил Сергей Рачков.

"Саммит ШОС вызвал широкий резонанс среди СМИ. Было принято много документов, которые еще предстоит изучить экспертам, а практикам работать над реализацией стратегии развития Организации до 2030 года", - подчеркнул эксперт.