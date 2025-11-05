Почти 5 тыс. литовских грузовиков и полуприцепов находятся на территории Беларуси

На белорусской территории находятся около 5 тыс. литовских грузовиков, которые смогут вернуться домой только после открытия границы. Делать это, как заявила премьер страны, Вильнюс не намерен, но чтобы вернуть литовцев на родину, Литва попросила помощи у Беларуси. Такое решение было принято после встречи литовского правительства с транспортными организациями, которые в значительной степени страдают от решения своих властей.