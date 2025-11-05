3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Почти 5 тыс. литовских грузовиков и полуприцепов находятся на территории Беларуси
Автор:Редакция news.by
Необдуманным решением о закрытии границы с Беларусью Литва навредила и своим гражданам, и международным грузоперевозкам. В этом признался спикер сейма прибалтийской республики.
На белорусской территории находятся около 5 тыс. литовских грузовиков, которые смогут вернуться домой только после открытия границы. Делать это, как заявила премьер страны, Вильнюс не намерен, но чтобы вернуть литовцев на родину, Литва попросила помощи у Беларуси. Такое решение было принято после встречи литовского правительства с транспортными организациями, которые в значительной степени страдают от решения своих властей.