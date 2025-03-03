Почти 82 тыс. человек - Франция бьет рекорды по числу заключенных в тюрьмах

Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81 599 человек по состоянию на 1 февраля и превышает максимальную загруженность пенитенциарной системы страны более чем на 19 тыс. мест. Об этом сообщается в отчете, опубликованном министерством юстиции страны, пишет РИА Новости.

По состоянию на 1 февраля во французских тюрьмах насчитывалось 62 363 места. Таким образом, общая загруженность тюремной системы составила 130,8 %. В ряде пенитенциарных учреждений она превышает 200 %, из-за чего 4,49 тыс. человек вынуждены спать на матрасах. В следственных изоляторах общая загруженность достигает 158,9 %.

Впервые рекордная отметка в 80 тыс. заключенных была преодолена 1 ноября 2024 года (80 130). С тех пор число заключенных продолжало расти, за исключением небольшого снижения 1 января (80 669 заключенных по сравнению с 80 792 на 1 декабря).

Согласно исследованию о загруженности тюрем, опубликованному в июне Советом Европы, Франция занимает 3-е место в Европе по переполненности тюрем после Кипра и Румынии.