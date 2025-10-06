3.68 BYN
Подавший в отставку премьер Франции проведет переговоры о формировании кабмина
Себастьен Лекорню проведет переговоры о формировании нового кабинета министров, такое поручение ему дал президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Переговоры должны пройти до вечера 8 октября.
Пока же Франция переживает острый кризис власти - лидеры оппозиционных партий потребовали отставки нового правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.
За то, чтобы президент Франции покинул пост, выступает и большинство граждан Пятой республики - идею поддержали 73 % участников соцопроса, который провела компания Toluna-Harris Interactive.
При этом 76 % возлагают именно на Макрона основную вину за политическую ситуацию, которая привела к отставке премьер-министра. Примерно такие же результаты показали и три других социсследования - за отставку главы государства, как наилучший вариант урегулирования политического кризиса, выступили от 51 до 70 % участников.