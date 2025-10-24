Поддержку ВСУ в преддверии зимы обсудили в Лондоне лидеры западных стран

В Лондоне состоялось очередное заседание "коалиции желающих", в рамках которого лидеры западных стран обсуждали поддержку ВСУ в преддверии зимы.

Наиболее активно заявили об отправке новых партий оружия в Украину премьер Великобритании и президент Франции. Так, Стармер заявил, что Лондон в последние недели поставил Украине дополнительные ракеты и что продолжаются обсуждения по предоставлению ракет большой дальности.