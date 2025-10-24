3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Поддержку ВСУ в преддверии зимы обсудили в Лондоне лидеры западных стран
Автор:Редакция news.by
В Лондоне состоялось очередное заседание "коалиции желающих", в рамках которого лидеры западных стран обсуждали поддержку ВСУ в преддверии зимы.
Наиболее активно заявили об отправке новых партий оружия в Украину премьер Великобритании и президент Франции. Так, Стармер заявил, что Лондон в последние недели поставил Украине дополнительные ракеты и что продолжаются обсуждения по предоставлению ракет большой дальности.
К слову, контракты выгодны, в первую очередь, самой Британии, так как поддерживают промышленность Соединенного Королевство на плаву. Макрон объявил, что Париж предоставит Киеву "еще больше" истребителей "Мираж" и дополнительные зенитные ракеты.