Подводный кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море

Из-за внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома" в Балтийском море. Это произошло, пишет ТАСС со ссылкой на госкомпанию.

"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия был поврежден подводный кабель "Ростелекома", - сообщил госоператор.

В "Ростелекоме" уточнили, что на его абонентов эта ситуация влияния не оказала. Сейчас ведутся восстановительные работы.