3.46 RUB
3.39 USD
3.51 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Подводный кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море
Из-за внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома" в Балтийском море. Это произошло, пишет ТАСС со ссылкой на госкомпанию.
"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия был поврежден подводный кабель "Ростелекома", - сообщил госоператор.
В "Ростелекоме" уточнили, что на его абонентов эта ситуация влияния не оказала. Сейчас ведутся восстановительные работы.
Днем 8 февраля береговая охрана Финского залива в X опубликовала заявление о том, что российское судно чинит оборванный кабель. Финская сторона наблюдала за этим процессом.