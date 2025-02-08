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Подводный кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море

Подводный кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море

Из-за внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома" в Балтийском море. Это произошло, пишет ТАСС со ссылкой на госкомпанию.

"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия был поврежден подводный кабель "Ростелекома", - сообщил госоператор.

В "Ростелекоме" уточнили, что на его абонентов эта ситуация влияния не оказала. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Днем 8 февраля береговая охрана Финского залива в X опубликовала заявление о том, что российское судно чинит оборванный кабель. Финская сторона наблюдала за этим процессом.

Россия