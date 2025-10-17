Политический скандал в Литве: министра обороны обвиняют в лоббировании военных расходов

Поводом стала неформальная встреча в оборонном ведомстве, где журналистов и влиятельных людей призвали лоббировать рост расходов на армию. Ругинене назвала это "диверсией", а Шакалене, оправдываясь, заявила, что узнала о встрече постфактум. Тем не менее, глава литовского режима Гитанас Науседа поддержал идею увеличения бюджета.

Уже на следующий день премьер объявила, что в 2026 году оборонные расходы составят рекордные почти 5,4 % ВВП. Это даже выше стандарта НАТО. Дополнительно Литва выделит 30 млн долларов на закупку оружия у США для Украины.