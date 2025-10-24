3.67 BYN
Politico: ограбление Лувра было неизбежным из-за недофинансирования
Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет издание Politico.
Журналисты подчеркивают, что команда грабителей за несколько минут сделала то, что пытались сделать работники музея годами - обличить хрупкость символа Франции. Еще в феврале главный управляющий Лувра сообщил на заседании парламента о "плохом, местами полуразрушенном состоянии "инфраструктуры музея", заявив, что обновить ее и усовершенствовать меры безопасности "совершенно необходимо".
Громким ограблением решила воспользоваться немецкая компания, подъемник которой использовали преступники.
В соцсетях сотрудники разместили фото своего подъемника у Лувра и подписали: "Когда нужно сделать все по-быстрому". Там также говорится, что подъемник может "перемещать до 400 кг драгоценностей", а его двигатель работает беззвучно, "как шепот".