Politico: ограбление Лувра было неизбежным из-за недофинансирования

Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет издание Politico.

Журналисты подчеркивают, что команда грабителей за несколько минут сделала то, что пытались сделать работники музея годами - обличить хрупкость символа Франции. Еще в феврале главный управляющий Лувра сообщил на заседании парламента о "плохом, местами полуразрушенном состоянии "инфраструктуры музея", заявив, что обновить ее и усовершенствовать меры безопасности "совершенно необходимо".

Громким ограблением решила воспользоваться немецкая компания, подъемник которой использовали преступники.

В соцсетях сотрудники разместили фото своего подъемника у Лувра и подписали: "Когда нужно сделать все по-быстрому". Там также говорится, что подъемник может "перемещать до 400 кг драгоценностей", а его двигатель работает беззвучно, "как шепот".

