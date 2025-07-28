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Politico сообщает о возможном выводе трети войск США из Европы
Автор:Редакция news.by
Politico пишет о возможном выводе трети войск США из Европы. Сейчас количество американских военных в ЕС - до 100 тыс. человек, больше всего в Германии. Пентагон может вывести 20 тысяч человек, которых направили на континент при Байдене.
Европейские союзники спешно разрабатывают варианты развития событий, учитывая, что способность региона к обороне во многом базируется на американских военных, а также авиации и логистики.
Эксперты считают, что если США сократят свое присутствие в Европе до 65 тыс. человек, то НАТО столкнется с новыми рисками в сфере безопасности.