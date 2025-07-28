Politico сообщает о возможном выводе трети войск США из Европы

Politico пишет о возможном выводе трети войск США из Европы. Сейчас количество американских военных в ЕС - до 100 тыс. человек, больше всего в Германии. Пентагон может вывести 20 тысяч человек, которых направили на континент при Байдене.

Европейские союзники спешно разрабатывают варианты развития событий, учитывая, что способность региона к обороне во многом базируется на американских военных, а также авиации и логистики.