Politicо: тысячи разведенных граждан Польши обнаружили, что официально снова находятся в браке

Внутриполитические дрязги чреваты для граждан Польши совершенно неожиданными последствиями, пишет издание Politicо. Тысячи разведенных пар внезапно обнаружили, что их расставание не признано законом, они по-прежнему являются супругами.



Оказывается, после прихода к власти "Гражданской платформы" и отстранения "Права и справедливости" новый кабинет министров начал отменять решения прошлого кабинета чуть ли не пакетами.



В частности, часть судей была назначена в соответствии с процедурой, которая теперь признана недействительной. Теперь, например, при попытке разделить имущество имели место отказы, ведь развод оказался фикцией. Тысячи, если не десятки тысяч поляков пытаются выяснить сейчас свой юридический статус. И тут их ждет множество чудес: например, если их развод недействителен, они могли стать двоеженцами, а это уже уголовное преступление.