В Европе продолжают давление на неугодных. Издание Politico пишет: Европарламент намерен призвать лидеров ЕС лишить Венгрию права голоса. Официально Будапешт обвиняют в систематическом нарушении фундаментальных ценностей ЕС. На деле же - из-за критики политики Брюсселя и отказа следовать его милитаристскому курсу. Ранее Венгрия заблокировала пакет военной помощи Киеву со стороны ЕС на 20 млрд евро и неоднократно призывала к диалогу с Россией. С позицией Будапешта согласны в Белграде.

С Запада в адрес Сербии, к слову, также постоянно сыплются упреки. Но там уступать не намерены, особенно в том, что касается отношений с Москвой и празднования Дня Победы.

"Мы знаем, что мы победили. И мы будем делать то, что делали наши предки. Мы будем вместе в этот великий день, потому что это наша Великая Победа... На нас оказывал давление весь Запад в течение трех лет, чтобы Сербия ввела санкции против России, но мы этого не сделали", - рассказал Александр Вулин, вице-премьер Сербии.