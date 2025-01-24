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Politico: в Европе обсуждают введение войск в Украину

В Европе обсуждают идею отправки до 50 тыс. военных в Украину, сообщает издание Politico. Дискуссии ведутся о так называемом контингенте сдерживания после завершения конфликта.

По данным журналистов, в него могут войти военнослужащие из пяти или шести европейских стран. Как сообщили источники издания, согласно замыслу, эти военные будут "следить за демаркационной линией между украинскими и российскими силами в случае согласования режима прекращения огня".

ЕвропаУкраинавойска