Politico: Венгрия может наложить вето на планы ЕС по обучению украинских военных

Власти Венгрии могут наложить вето на планы Евросоюза, информирует Politico. В частности, речь идет об обучении украинских военных в случае прекращения огня.



Но для предоставления консультаций на территории Незалежной Евросоюзу необходимо единогласное решение всех 27 членов блока, что дает Будапешту право блокировать инициативу.