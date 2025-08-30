3.69 BYN
Politico: Венгрия может наложить вето на планы ЕС по обучению украинских военных
Автор:Редакция news.by
Власти Венгрии могут наложить вето на планы Евросоюза, информирует Politico. В частности, речь идет об обучении украинских военных в случае прекращения огня.
Но для предоставления консультаций на территории Незалежной Евросоюзу необходимо единогласное решение всех 27 членов блока, что дает Будапешту право блокировать инициативу.
В рамках миссии помощи Киеву 23 страны ЕС, а также Норвегия и Канада уже обучили около 80 тыс. украинских военнослужащих.