Политик из Германии обратился за российским гражданством

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за российским гражданством, сообщает РИА Новости. Свое решение политик обосновал тем, что в РФ чувствует себя как дома, а в Германии ему может грозить преследование правоохранителей.

"Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу", - сказал Нимайер.

Политик объяснил, что его немецкий паспорт был заблокирован, как он выяснил, попытавшись вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Посольство ФРГ в Дубае предложило ему разовый паспорт для путешествия обратно в Германию.