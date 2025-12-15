Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Политика Трампа позволяет построить конструктивные отношения между Беларусью и США

Трамп в отличие от предшественника действует в интересах американцев, и это открывает возможность для более конструктивных отношений между Беларусью и США.

"В Соединенных Штатах демократы - это в первую очередь глобалисты, и для них интересы транснациональных корпораций, каких-то безумных идей по изменению пола и так далее важнее, чем интересы народа, избирателей - тех, кого по идее они должны представлять. И Трамп ломает эту глобалистскую игру. Он не пророссийский и не пробелорусский, он за свой народ, за свои американские интересы так, как он это понимает", - высказал мнение доцент государственного университета "Дубна" Константин Шадров.

По его словам, американский лидер меняет мировую политику, возможно, совершает много глупостей с точки зрения Запада. Но действия Трампа достаточно логичны с точки зрения защиты интересов тех миллионов, которые он сегодня представляет.

"И на этой основе возможно выстроить с ним гораздо более конструктивные отношения", - отметил Константин Шадров.

