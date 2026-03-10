Политолог Носович: Вильнюс оказался в непростой ситуации с застрявшими на белорусской границе фурами

Литовское правительство оказалось в непростой ситуации с застрявшими на белорусской границе фурами. Как считают эксперты, теперь приходится разрываться между экономикой и политикой. На одной чаше весов объективная прибыль для страны за счет сферы логистики, на другой - желание выслужиться перед Западом и потребовать за это компенсацию у Еврокомиссии.

"Тут уже наработана методика такой работы. Они признают ущерб, который их же политика породила. Заявляют о том, что этот ущерб связан с их принципиальностью, их приверженностью принципам, ценностям и т. д. И требуют от Еврокомиссии компенсации за свою принципиальность. Когда Литовская Республика зарабатывает деньги на том же транзите, на логистике, на тех же фурах, то деньги идут напрямую этим несчастным литовским дальнобойщикам, которые сейчас стоят в очередях. Когда литовский бюджет получает деньги за счет дотации из Евросоюза, то деньги идут через руки чиновников. И за распределение этих денег тоже отвечают чиновники, политики, люди, приближенные к государству. Конечно, им выгоднее, чтобы литовский бюджет пополнялся за счет дотации, а не за счет приграничного сотрудничества с соседними государствами".