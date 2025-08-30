Польша депортировала 15 украинцев, представляющих угрозу безопасности

Варшава, гудбай. Польша выдворила 15 украинцев, представляющих угрозу безопасности. Речь идет о людях, которые были неоднократно осуждены, в том числе за хранение наркотиков, кражи, разбои, подделки документов, вождение в нетрезвом виде и организацию незаконного пересечения польской границы.

Их уже передали украинской стороне, а также запретили въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет. Ранее польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой соцвыплат для неработающих украинцев. Правоохранители инициируют депортацию задержанного.