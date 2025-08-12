Польша депортирует 57 украинцев и 6 белорусов после скандального концерта в Варшаве

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что после скандального концерта, прошедшего 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, 63 человека будут вынуждены покинуть Польшу, пишет БЕЛТА со ссылкой на польский портал Onet.

В частности, территорию Польши обязуются покинуть 57 украинцев и 6 белорусов.

"Дело, возмутившее общественность, завершено. Я только что получил информацию о возбуждении уголовных дел в отношении 63 человек. Они будут вынуждены покинуть страну, добровольно или под давлением. Это 57 украинцев и 6 белорусов", - заявил Дональд Туск.

По его словам, во всех случаях, где имели место правонарушения, суды назначили соответствующие наказания. Премьер поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию, отметив, что они также несут ответственность за произошедшее.

Концерт, прошедший 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, возмутил польскую общественность и обернулся настоящим скандалом. Были зафиксированы случаи нападений на сотрудников охраны, хранения наркотиков, использования пиротехники. 109 человек были задержаны.

Кроме того, в социальных сетях распространились видеозаписи с группой молодых людей, размахивавших бандеровским флагом на концерте. Вывешивание флага украинских националистов вызвало настоящую ярость в польских политических кругах.

Вернуться на родину в Украину и вступить в ряды местной армии демонстрировавшим флаг посоветовали депутат Сейма от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий, один из лидеров ультраправого движения "Конфедерация" Александр Ковалиньский и экс-посол Польши в США Марек Магеровский.

С осуждением произошедшего также выступил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Министр подчеркнул, что ОУН-УПА (Организация украинских националистов) была однозначно преступной организацией, которая действовала против Польши.