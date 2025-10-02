Польша не спешит выдавать украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Польша пытается "играть" в вопросе выдачи Германии украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков".



Как отметил польский министр - координатор спецслужб, Варшаве не нужно спешить. Мол, дело "чрезвычайно серьезное", а потому должно быть тщательно изучено, без "какого-либо политического давления и спешки".



Еще дальше в своих фантазиях пошел один из депутатов Европарламента от польской партии "Право и справедливость". Тот и вовсе предложил организовать побег подозреваемому. По его словам, Варшава не должна "ни выдавать его, ни преследовать".