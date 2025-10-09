Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Польша отказалась принимать нелегалов

Навроцкий отказался принимать нелегалов на польской территории. Варшава не согласится ни на какие действия европейских институтов, направленные на расселение нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в письме фон дер Ляйен в преддверии неких важных решений, которые предстоит принять Еврокомиссии.

По словам главы польского режима, решением проблемы нелегальной миграции не может быть отправка беженцев в страны Центральной и Восточной Европы. Он также напомнил о миллионе украинских беженцев в Польше и подчеркнул, что не даст согласия на реализацию Пакта о миграции и предоставлении убежища на территории своей страны.

Польшанелегалы