Польша отказалась принимать нелегалов

Навроцкий отказался принимать нелегалов на польской территории. Варшава не согласится ни на какие действия европейских институтов, направленные на расселение нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в письме фон дер Ляйен в преддверии неких важных решений, которые предстоит принять Еврокомиссии.



По словам главы польского режима, решением проблемы нелегальной миграции не может быть отправка беженцев в страны Центральной и Восточной Европы. Он также напомнил о миллионе украинских беженцев в Польше и подчеркнул, что не даст согласия на реализацию Пакта о миграции и предоставлении убежища на территории своей страны.