3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Польша откладывает открытие КПП на границе с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Открытие Польшей пунктов пропуска на границе с Беларусью отложено на несколько недель. Об этом заявил глава польского МВД и пояснил, что решение связано с закрытием Литвой границы с Беларусью.
Ранее премьер польского режима Туск анонсировал возобновление в ноябре 2025 года работы двух из ранее закрытых пунктов пропуска.
Сейчас на польско-белорусской границе действуют по одному погранпереходу для пассажирского ("Тересполь" - "Брест") и грузового ("Кукурыки - "Козловичи") международного автомобильного сообщения.