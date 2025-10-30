Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Польша откладывает открытие КПП на границе с Беларусью

Открытие Польшей пунктов пропуска на границе с Беларусью отложено на несколько недель. Об этом заявил глава польского МВД и пояснил, что решение связано с закрытием Литвой границы с Беларусью.

Ранее премьер польского режима Туск анонсировал возобновление в ноябре 2025 года работы двух из ранее закрытых пунктов пропуска.

Сейчас на польско-белорусской границе действуют по одному погранпереходу для пассажирского ("Тересполь" - "Брест") и грузового ("Кукурыки - "Козловичи") международного автомобильного сообщения.

