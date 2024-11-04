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Польша продолжает размещать военные базы у границ с Беларусью

Наша беспокойная соседка продолжает размещать военные базы у границ с Беларусью. Только за последние 5 лет Варшава возвела таких 20. Там размещаются бойцы 16-й и 18-й механизированных дивизий и 1-й пехотной дивизии легионов. В общей сложности в Польше находятся 39 баз НАТО и польской армии.

Напомним, вчера в стране официально открылась натовская база противоракетной обороны Aegis. Расположена она в 165 км от российской границы.

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