Польша продолжает размещать военные базы у границ с Беларусью

Наша беспокойная соседка продолжает размещать военные базы у границ с Беларусью. Только за последние 5 лет Варшава возвела таких 20. Там размещаются бойцы 16-й и 18-й механизированных дивизий и 1-й пехотной дивизии легионов. В общей сложности в Польше находятся 39 баз НАТО и польской армии.