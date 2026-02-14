Варшава усомнилась в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине. Глава МИД польского режима считает, что на нее может претендовать лишь тот, кто больше вкладывает средств. А поддержка Вашингтона свелась к продаже Европе военной техники, которую та, в свою очередь, отдает Украине.



При этом, если европейцы не смогут навязать свою переговорную позицию России и США, то сами, по словам Варшавы, возьмут на себя спонсирование Киева для продолжения военного конфликта.