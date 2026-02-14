3.72 BYN
Польша усомнилась в праве США быть ведущими в переговорах по Украине
Варшава усомнилась в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине. Глава МИД польского режима считает, что на нее может претендовать лишь тот, кто больше вкладывает средств. А поддержка Вашингтона свелась к продаже Европе военной техники, которую та, в свою очередь, отдает Украине.
При этом, если европейцы не смогут навязать свою переговорную позицию России и США, то сами, по словам Варшавы, возьмут на себя спонсирование Киева для продолжения военного конфликта.
Радослав Сикорский, министр иностранных дел польского режима:
"Если США заставят Украину принять несправедливую сделку, мы в Европе должны заявить, что продолжим помогать Украине, и Украина будет решать, когда заключать эту сделку. И тогда Путин не сможет игнорировать, потому что мы станем основным поставщиком помощи Украине".
Премьер Дании в ходе Мюнхенской конференции сетовала на красные линии в использовании западного дальнобойного оружия. Она назвала это проблемой Европы в Украине и призвала разрешить удары ВСУ вглубь России.