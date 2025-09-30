Польша увеличит оборонные расходы почти до 5 % ВВП

Правительство Польши внесло в Сейм проект государственного бюджета на 2026 год. Согласно представленному документу, на оборону планируется направить рекордные бюджетные расходы, пишет БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

Проект закона о бюджете на 2026 год был принят Советом Министров. Он предусматривает, что расходы государственного бюджета составят 918,9 млрд злотых (более 252 млрд долларов), а дефицит бюджета - 271,7 млрд злотых (74,5 млрд долларов).

Кроме того, проект бюджета предполагает рекордные расходы на национальную оборону, превышающие 200 млрд злотых (почти 55 млрд долларов), что эквивалентно 4,81 % ВВП. Эти средства будут направлены на модернизацию армии и поддержку системы безопасности.

Законопроект о бюджете должен быть представлен на подпись президенту в течение четырех месяцев со дня внесения проекта закона о бюджете в Сейм.