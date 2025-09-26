3.64 BYN
Польша возобновила объемы оформляемых транспортных средств на границе с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Польша возобновила объемы оформляемых транспортных средств на границе с Беларусью. Сопредельная сторона принимает автомобили на уровне периода до закрытия своих погранпереходов, сообщили в Таможенном комитете Беларуси.
По данным ведомства, за сутки польские службы оформили половину от возможного количества легковушек, въезжающих со стороны "Бреста". Это 815 машин. Две недели назад их было меньше (500). В нашу страну Польша пропустила почти 700 авто (ранее в отдельные дни там оформляли в 2 раза меньше). Примерно столько же приняли и фур - 680. А вот выпустили в Беларусь 400 большегрузов. Сейчас в нашей электронной очереди на выезд зарегистрировано примерное 2300 легковых авто и более 500 грузовых.