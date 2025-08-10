Польшу обвинили в нецелевой растрате средств из фондов ЕС

Всего Польша претендовала на 60 млрд евро. Главным образом скандал коснулся 280 млн, выданных на поддержку гостиничного бизнеса, который понес убытки от ковидных ограничений. На специальном веб-сайте были размещены заявки от предприятий сектора, однако эта услуга стала недоступной. Зато СМИ узнали, что часть денег пошла на яхты, сауны, солярии, игры в бридж и мебель для польских чиновников. Теперь Еврокомиссия требует объяснений, почему часть средств была потрачена не по назначению.