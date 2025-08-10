3.71 BYN
Польшу обвинили в нецелевой растрате средств из фондов ЕС
Автор:Редакция news.by
Варшаву обвинили в нецелевом использовании средств из фондов Евросоюза, выделенных правительству премьер-министра Польши Дональда Туска на восстановление после пандемии коронавируса.
Всего Польша претендовала на 60 млрд евро. Главным образом скандал коснулся 280 млн, выданных на поддержку гостиничного бизнеса, который понес убытки от ковидных ограничений. На специальном веб-сайте были размещены заявки от предприятий сектора, однако эта услуга стала недоступной. Зато СМИ узнали, что часть денег пошла на яхты, сауны, солярии, игры в бридж и мебель для польских чиновников. Теперь Еврокомиссия требует объяснений, почему часть средств была потрачена не по назначению.
Фото: РИА Новости