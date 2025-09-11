3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Польские фермеры провели акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства
Польские фермеры организовали акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства и развития села в Варшаве. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на материал портала DoRzeczy.
Участники акции хотели привлечь внимание к ухудшающейся ситуации в польском сельском хозяйстве. Акция прошла под лозунгом "Остановим ликвидацию польского сельского хозяйства".
Поводом для протеста стало решение министра сельского хозяйства Польши Стефана Краевского от 5 сентября, которое отменило прежние правила работы Центров сельскохозяйственного производства (ЦСП). Протестующие выражают мнение, что министерство не разработало подробных инструкций в связи с новыми правилами. Они опасаются, что это приведет к закрытию высокопродуктивных молочных ферм в Польше и, как следствие, к потере сотен рабочих мест в нескольких воеводствах.
Фермеры приехали в Варшаву, чтобы добиться продления договоров аренды и возобновления переговоров. Они требуют проведения прозрачных тендеров, в которых могут участвовать все заинтересованные стороны при условии соблюдения установленных критериев. По мнению фермеров, решение министра - это уклонение от ответственности. Фермеры предупреждают, что дальнейшие проволочки приведут к значительным потерям как для фермерских хозяйств, так и для всего животноводческого сектора.