Польские фермеры провели акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства

Польские фермеры организовали акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства и развития села в Варшаве. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на материал портала DoRzeczy.

Участники акции хотели привлечь внимание к ухудшающейся ситуации в польском сельском хозяйстве. Акция прошла под лозунгом "Остановим ликвидацию польского сельского хозяйства".

Поводом для протеста стало решение министра сельского хозяйства Польши Стефана Краевского от 5 сентября, которое отменило прежние правила работы Центров сельскохозяйственного производства (ЦСП). Протестующие выражают мнение, что министерство не разработало подробных инструкций в связи с новыми правилами. Они опасаются, что это приведет к закрытию высокопродуктивных молочных ферм в Польше и, как следствие, к потере сотен рабочих мест в нескольких воеводствах.