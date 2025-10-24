Польские военные присматриваются к космосу

Милитаризация ЕС продолжается. Варшава получила согласие на предоставление ей денег из европейского фонда обороны "Сейф".

Сумма кредита составит почти 44 млрд евро. Эти деньги будут выданы на 45 лет. Поляки намерены позволить себе инвестиции в военную промышленность.

Также поляки намерены осуществить прорыв в космос. Как заявило их министерство обороны, создается крупная спутниковая группировка, которая обеспечит стране разведывательную информацию самого широкого спектра. Договоренность о подготовке сателлитов уже заключена с французскими аэрокосмическими компаниями.