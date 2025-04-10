Польский министр по делам ЕС: Стоимость восстановления Украины достигла 500 млрд евро

Стоимость восстановления Украины уже составляет 500 млрд евро. Об этом заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка на бизнес-форуме ЕС-Украина, сообщает ТАСС.

"По последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления (Украины - прим. ред.) уже достигла 500 млрд евро и будет расти до окончания войны", - отметил Шлапка, трансляцию его выступления вела служба аудиовидеовещания ЕС. Министр со ссылкой на анализ Всемирного банка отметил, что около одной трети этих расходов смогут покрыть частные инвесторы при условии, что Киев продолжит реформы.

С аналогичной оценкой выступил 24 февраля на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии украинский премьер Денис Шмыгаль. Тема восстановления Украины фигурировала и в обсуждаемом Вашингтоном и Киевом соглашении об украинских полезных ископаемых.