Полякам разошлют брошюру с инструкциями, как выжить при ядерном ударе
Автор:Редакция news.by
Жителям Польши будет разослана брошюра с инструкциями о действиях в случае ядерного взрыва.
Первыми ее получат жители воеводств, охваченных программой "Восточный щит", т.е. проживающие на границе с Беларусью, Украиной и Россией.
На данный момент разработана только версия на польском, но планируются переводы и на другие языки. В памятке информация о химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии, сигналах тревоги и рекомендациях по выживанию в течение первых 72 часов.
Для доставки листовок планируется создать добровольные дружины, которые будут не только раздавать инструкции, но и проводить обучающие занятия.