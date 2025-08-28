3.69 BYN
Польша ведет активную подготовку к масштабным учениям НАТО
Польша ведет активную подготовку к настоящему марафону военных учений: активность продлится весь сентябрь.
Минобороны сообщило, что в рамках ежегодного "Железного защитника - 2025" пройдет 30 военных маневров на территории страны, в том числе вблизи границы с Беларусью по программе "Восточный щит". Участников более 34 тыс. и около 600 единиц техники.
Учения пройдут на суше, в воздухе и на море, включая Балтийское, с участием британского флота. Перемещение войск планируется по всей Польше, особенно на востоке.
Официально маневры позиционируются как ответ на белорусско-российские учения "Запад-2025" и носят характеристику "оборонительные". Но, по сути, это репетиция локального конфликта на белорусском направлении. Кроме того, это также возможность для накопления сил НАТО в регионе и потенциальных провокаций под прикрытием учений.