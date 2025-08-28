Польша ведет активную подготовку к масштабным учениям НАТО

Польша ведет активную подготовку к настоящему марафону военных учений: активность продлится весь сентябрь.

Минобороны сообщило, что в рамках ежегодного "Железного защитника - 2025" пройдет 30 военных маневров на территории страны, в том числе вблизи границы с Беларусью по программе "Восточный щит". Участников более 34 тыс. и около 600 единиц техники.

Учения пройдут на суше, в воздухе и на море, включая Балтийское, с участием британского флота. Перемещение войск планируется по всей Польше, особенно на востоке.