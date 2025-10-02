Поляки ждут от Туска объяснений о закрытии границы

"Уже который день жду, когда ответственные за закрытие польско-белорусской границы, премьер Туск или министр Кервиньский, подведут итоги своего дела и скажут, что хорошего для Польши из этого вышло. Что плохого - мы уже знаем. Но вот что хорошего? Хотим услышать хоть один конкретный результат, а не болтовня про то, что Польша "показала эффективность в действиях". А что мы сделали? Показали, что умеем стрелять себе в ногу. Если никаких положительных эффектов нет, ведь никто ими не хвастается, то пора привлечь авторов к ответственности", - отметил житель Польши.