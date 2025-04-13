Помощь только за деньги: Туск заявил, что Польша была слишком наивной в отношении Украины

Польша будет впредь иначе подходить к поддержке Украины. Об этом заявил премьер польского режима Дональд Туск.

По мнению польского чиновника, Варшава должна на такой поддержке зарабатывать, а не терять. Прежде Польша была слишком наивной, теперь же станет корыстной: любая помощь будет осуществляться только за живые деньги, как практикуют остальные партнеры Украины.

"Польские компании, польское государство - мы станем на этом зарабатывать. Помогать будем, ведь Польша - символ солидарности, но больше не будет никакой наивности. Польша проявляет солидарность, а другие зарабатывают, например, на восстановлении Украины. Такого больше не будет. Мы будем солидарны и станем на этом зарабатывать. Мы будем жестко отстаивать наши интересы и интересы польских компаний", - заявил Дональд Туск.

Надо понимать, что такая резкость объясняется предвыборными резонами. У кандидата, которого партия Туска поддерживает на президентских выборах, далеко не безоблачные перспективы. Поэтому правительство старается выглядеть грозно и решительно.

На днях энергетики пообещали Польше серьезные проблемы уже в начале 2026 года. Из-за отключения угольных ТЭС возникнет дефицит электричества, возможны веерные отключения и резкий рост тарифов. Самые впечатлительные поляки даже начали покупать дизельные генераторы. В такой ситуации Туск просто обязан демонстрировать заботу о бюджете, например, обещая перевести помощь Украине.