Портал Onet: поляки все хуже относятся к украинским беженцам

В Польше резко и значительно выросло число преступлений против беженцев из Украины. Статистика портала Onet такова: за два года на 50 % выросло число угроз в адрес украинцев, на 70 % - случаев издевательств, на 66 % - нападений по мотивам расизма.

Причем в некоторых случаях ситуация выходит из-под контроля. На граждан Украины нападают даже из-за акцента - их избивают и унижают, призывая возвращаться на родину.

Также согласно опросам, более 65 % поляков считают, что отношения с Украиной до конца года ухудшатся.

