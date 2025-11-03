3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Портал Onet: поляки все хуже относятся к украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
В Польше резко и значительно выросло число преступлений против беженцев из Украины. Статистика портала Onet такова: за два года на 50 % выросло число угроз в адрес украинцев, на 70 % - случаев издевательств, на 66 % - нападений по мотивам расизма.
Причем в некоторых случаях ситуация выходит из-под контроля. На граждан Украины нападают даже из-за акцента - их избивают и унижают, призывая возвращаться на родину.
Также согласно опросам, более 65 % поляков считают, что отношения с Украиной до конца года ухудшатся.