3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
После удара ВСУ по Новороссийску погибли 2 человека
Автор:Редакция news.by
Киев вновь бьет по мирным жителям. После удара ВСУ по Новороссийску погибли 2 человека, ранения получили десятки. 3 человека заблокированы в подвале сервиса по прокату самокатов (в здание попал беспилотник).
Судя по данным, украинские дроны целились именно в гражданские объекты. ВСУ запустили минимум 5 БПЛА в центральную часть города в районе гостиницы "Новороссийск".
Также пострадали многоэтажные дома, офис Каспийского трубопроводного консорциума. Один из дронов прилетел в парковку.
Кроме того, в акватории порта Новороссийска военные России уничтожили как минимум 5 украинских безэкипажных катеров.