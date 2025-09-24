Киев вновь бьет по мирным жителям. После удара ВСУ по Новороссийску погибли 2 человека, ранения получили десятки. 3 человека заблокированы в подвале сервиса по прокату самокатов (в здание попал беспилотник).



Судя по данным, украинские дроны целились именно в гражданские объекты. ВСУ запустили минимум 5 БПЛА в центральную часть города в районе гостиницы "Новороссийск".



Также пострадали многоэтажные дома, офис Каспийского трубопроводного консорциума. Один из дронов прилетел в парковку.

