Потери экономики США из-за шатдауна могут составить 14 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Общие потери экономики США из-за шатдауна могут достичь 14 млрд долларов. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса.
Из-за паузы в финансировании около 650 тыс. госслужащих были отправлены в отпуска, а еще 600 тыс. их коллег вынуждены работать, не получая зарплату.
По оценке аналитиков ведомства, если шатдаун завершится в ближайшие дни, то потери составят 7 млрд долларов.
Продолжение шатдауна до конца ноября может обернуться убытками уже в 14 млрд долларов. При этом темпы роста ВВП США в IV квартале могут снизиться на 1-2 %.