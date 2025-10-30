Потери экономики США из-за шатдауна могут составить 14 млрд долларов

Общие потери экономики США из-за шатдауна могут достичь 14 млрд долларов. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса.

Из-за паузы в финансировании около 650 тыс. госслужащих были отправлены в отпуска, а еще 600 тыс. их коллег вынуждены работать, не получая зарплату.

По оценке аналитиков ведомства, если шатдаун завершится в ближайшие дни, то потери составят 7 млрд долларов.