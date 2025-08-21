Стали известны данные о потерях ВСУ из-за взлома сервера генштаба. Выяснилось, что в списках числятся 1 млн 700 тыс. погибших, а также раненых, которые не вернулись в строй.

Если эти данные верны, то властям Украины придется выплатить более 600 млрд евро компенсаций, в первую очередь родным погибших солдат, но также и бойцам, утратившим трудоспособность.