Потери ВСУ оказались намного больше, чем предполагалось

Стали известны данные о потерях ВСУ из-за взлома сервера генштаба. Выяснилось, что в списках числятся 1 млн 700 тыс. погибших, а также раненых, которые не вернулись в строй.

Если эти данные верны, то властям Украины придется выплатить более 600 млрд евро компенсаций, в первую очередь родным погибших солдат, но также и бойцам, утратившим трудоспособность.

Вполне вероятно, что именно непосильностью для госбюджета таких расходов объясняется нежелание принимать тела погибших. Более того, украинские военные не прилагают ни малейших усилий к вывозу погибших с полей сражений и к дальнейшему их опознанию. Пропавшими без вести числятся в Украине сотни тысяч солдат ВСУ.

