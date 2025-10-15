Повторно назначенный Лекорню, пытаясь избежать очередного вотума недоверия, предложил хитрый ход

Перед новым старым премьером Себастьеном Лекорню стоит просто формулируемая, но трудно достижимая задача - убедить Нацсобрание Франции, чтобы оно, то есть депутаты, не отправило его кабинет в отставку менее чем через неделю после повторного назначения.

И какой же аргумент он достает из рукава для этого? Заморозку пенсионной реформы! Той самой, из-за которой вся Франция последние годы стоит на ушах. Перестанет ли после ее заморозки? Вряд ли. Оказывается, эта пауза - очень дорогое удовольствие. Всего-то 400 миллионов в 2026-м и 1 миллиард 800 миллионов евро в 2027-м. И кто заплатит за этот предвыборный маневр Лекорню?

Антигерой года: непопулярность Макрона бьет все антирекорды

Эти цифры не цена стабильности, это цена отсрочки агонии. А платить, как водится, снова придется простым французам. Компенсировать дыру в бюджете новое-старое правительство планирует за счет "сокращения расходов". Напомните-ка, а не это ли стало причиной тех самых сентябрьских бунтов, когда пол-Франции перекрыли дороги и заводы?





Все движется в лучших традициях французских революций news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca5bc2fb-9330-4767-bc8a-1bde359b3ae9/conversions/31fea594-1078-4170-9c01-2cc42db71ff5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca5bc2fb-9330-4767-bc8a-1bde359b3ae9/conversions/31fea594-1078-4170-9c01-2cc42db71ff5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca5bc2fb-9330-4767-bc8a-1bde359b3ae9/conversions/31fea594-1078-4170-9c01-2cc42db71ff5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca5bc2fb-9330-4767-bc8a-1bde359b3ae9/conversions/31fea594-1078-4170-9c01-2cc42db71ff5-xl-___webp_1920.webp 1920w Все движется в лучших традициях французских революций

Получается логика такая: чтобы успокоить народ, взбешенный сокращением соцрасходов, нужно сократить соцрасходы! Вряд ли это пройдет. Пока правительство пытается удержаться на плаву, капитан корабля Эммануэль Макрон примеряет костюм крайне непопулярного лица Франции. Его рейтинги рухнули в пропасть. Журнал Paris Match вынес ему беспощадный вердикт, впервые за 20 лет вышвырнув действующего лидера из топ-50 популярных политиков. А по последним опросам, 80 % граждан требуют его отставки.



Его предшественник Франсуа Олланд с его 4 % теперь может спать спокойно - его титул самого нелюбимого президента Пятой республики переходит к Макрону. Его имя стало синонимом провала.

Макрон - обанкротившийся политик

Владимир Киреев, политолог (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9fd6eb0-07bf-403e-a238-d27353031520/conversions/cebb3c34-e5cb-45c6-aad2-4cf1ff4ece57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9fd6eb0-07bf-403e-a238-d27353031520/conversions/cebb3c34-e5cb-45c6-aad2-4cf1ff4ece57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9fd6eb0-07bf-403e-a238-d27353031520/conversions/cebb3c34-e5cb-45c6-aad2-4cf1ff4ece57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9fd6eb0-07bf-403e-a238-d27353031520/conversions/cebb3c34-e5cb-45c6-aad2-4cf1ff4ece57-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Не только Макрон - обанкротившийся политик, в общем-то и все остальные политики не знают, что делать. Поэтому кризис будет продолжаться очень долго. Перекладывание из одной проблемы в другую проблему денег вопрос решить фундаментально не могут. По причине того, что прежде всего у французского государства, у французского общества перестало хватать денег. Экономика Франции деградирует. Поддерживать прежний уровень социальных гарантий, уровень жизни и государственных расходов невозможно, необходимо где-то будет ужиматься. Бедные во Франции имеют хорошую традицию массовых протестов и тоже пользуются этим механизмом. В любом случае у какой-то задачи деньги необходимо будет брать, у какой-то социальной группы необходимо будет отнимать деньги. Это неизбежно вызовет противодействие".

Итак, завтра - день X. Голосование по вотуму недоверия. Лекорню и Макрону есть о чем беспокоиться. Это он пропихнул отставленного премьера снова в это кресло. Для вотума нужно 289 голосов, а у оппозиции пока 264. Заморозка пенсионной реформы - хитрый ход. Лекорню и Макрон рассчитывают подтянуть 30 голосов от социалистов, ненавидящих реформу как чуму.



Лекорню явно пытается купить лояльность, но получится ли? Даже если этой парочке чудом удастся собрать нужные 289 голосов, это вряд ли спасет аховое положение страны. Французы устали от политической чехарды, закредитованности и того, что их заставляют "больше работать", пока бюджетные ножницы щелкают у них над ухом.



Непомерные расходы идут лишь на оборону, а на пенсии и социальные нужды денег нет. Плюс раскол между Парижем элит и улицами реальной Франции! Его, кажется, уже ничем не залатать. Если не завтра, то в другой день Франция может сделать шаг в неизвестность. И, кажется, это будет куда интереснее, чем очередная речь нового старого премьера.

В общем, завтрашнее голосование - это бомба с часовым механизмом. Если вотум пройдет, правительство рухнет, как карточный домик, если нет – посмотрим, как поведет себя улица: будет ли новая волна протестов.